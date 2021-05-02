"Росатом" представил проект сооружения АЭС российского дизайна в странах СНГ

Макет станции представил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Компания "Росатом" представила проект сооружения АЭС российского дизайна в странах СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Макет станции представил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Он также рассказал о параметрах проекта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в его реализации принимают участие местные специалисты.

Ранее мы сообщали, что Балтийский завод и Росатом подписали контракт на строительство нового судна.

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