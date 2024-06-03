План ввода ЗАЭС в работу согласовывается, заявил Лихачев

Глава "Росатома" назвал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС информационным окном для мира.

План поэтапного ввода Запорожской атомной электростанции в нормальное функционирование в настоящее время проходит согласование в российском федеральном правительстве. Соответствующее заявление сделал генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая перед СМИ по результатам прошедшего в Калининграде очередного раунда консультаций между делегацией из Москвы и представителями МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Эксперт видит два ключевых смысла в миссионном уровне присутствия специалистов из МАГАТЭ на территории ЗАЭС. Первая из них заключается в том, чтобы выполнить мандат, а вторая - чтобы создать информационное окно для всего мира о реальном положении дел на объекте, о том, какие действия принимает обслуживающий персонал для обеспечения всех принципов и столпов безопасности.

Наши планы по подъёму АЭС в рабочее состоянии... Концерном "Росэнергоатом" подготовлен комплексный план, многоуровневый план по поэтапному вводу АЭС в работу. План проходит сейчас согласование соответствующее в правительстве, в Минэнерго. Алексей Лихачев, глава Росатом

Самолет, на котором может быть глава МАГАТЭ, вылетел из Вены в Калининград.

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