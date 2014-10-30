Самолет, на котором может быть глава МАГАТЭ, вылетел из Вены в Калининград

В Калининграде состоится второй раунд переговоров между РФ и МАГАТЭ.

Самолет, на котором, предположительно, находится руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вылетел из международного аэропорта Вены в российский город Калининград. Соответствующая информация опубликована на портале Flightradar24. Согласно данным источника, воздушное судно отправилось к пункту назначения в 8:06 утра по местному времени (в 9:06утра по московскому времени). Ориентировочно борт должен прибыть в Калининград около 10 часов утра по местному времени (в 11 часов утра по Москве).

Напомним, что очередной раунд консультаций между делегациями России во главе с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и МАГАТЭ, возглавляемой генеральным директором агентства может пройти в Калининграде. Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ состоялся в Москве 7 февраля. Тогда переговорщики оценили безопасность Запорожской атомной электростанции и других российских АЭС. Алексей Лихачев отметил усилия, предпринимаемые нашим государством для обеспечения безопасной эксплуатации ЗАЭС, а также налаживания мирной жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре при условиях регулярных атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Лихачев рассказал о будущем визите главы МАГАТЭ в Россию.

Фото: Flightradar24