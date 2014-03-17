Лихачев рассказал о будущем визите главы МАГАТЭ в Россию

Глава "Росатома" ожидает, что рабочая поездка Рафаэля России состоится в Калининград.

Рабочий визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию, предположительно, состоится до конца текущей недели. Соответствующее заявление журналистам сделал руководитель государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Эксперт отреагировал на вопрос СМИ о том, когда иностранец может посетить территорию нашего государства.

Мы исходим из того, что он состоится в конце этой недели. С большой вероятностью в Калининграде. Алексей Лихачев, глава Росатома

Напомним, что секретариат МАГАТЭ сообщал общественности, что Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину и Россию в целях обсуждения с местными специалистами вопросы ядерной безопасности во время регионального конфликта.

Глава "Росатома" Алексей Лихачёв удостоен звания почётного доктора СПбПУ.

Фото: Kremlin.ru