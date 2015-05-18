Глава "Росатома" Алексей Лихачёв удостоен звания почётного доктора СПбПУ

В ходе визита Лихачёв посетил лаборатории Передовой инженерной школы.

В рамках празднования 80-летия атомной промышленности генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв получил диплом и мантию почётного доктора Санкт-Петербургского политехнического университета. Как сообщил ректор СПбПУ Андрей Рудской, университет и "Росатом" активно сотрудничают в подготовке кадров для атомной отрасли — ежегодно вуз выпускает более 250 специалистов по направлениям ядерной и теплоэнергетики.

В ходе визита Лихачёв посетил лаборатории Передовой инженерной школы "Электроника и электротехника", ЛЭТИ и музей-лабораторию Александра Попова. Особое внимание было уделено перспективному проекту по созданию курса дополнительного образования по промышленной робототехнике, который разрабатывается совместно с ЦКБ машиностроения (входит в "Росатом") и будет запущен в 2025 году.

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Фото: rosatom.ru