"Поющие мосты" Петербурга посвятили шоу 100-летию "Зенита"

Сезон поющих мостов продлится до октября.

В рамках фестиваля "Поющие мосты" состоялось специальное шоу, посвящённое столетию футбольного клуба "Зенит". Кульминацией праздника стало уникальное светомузыкальное представление на Дворцовом мосту, которое началось в 1:10.

Сотни зрителей собрались на Адмиралтейской и Дворцовой набережных, а также на прогулочных катерах, чтобы увидеть праздничное шоу. Особенным сюрпризом для болельщиков стала проекция архивных кадров из истории клуба на разведённые пролёты моста.

Ранее Piter.TV сообщал, что подготовка к празднованию Дня города началась в Петербурге.

Фото: 78.ru