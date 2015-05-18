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"Поющие мосты" Петербурга посвятили шоу 100-летию "Зенита"
Сегодня, 13:59
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"Поющие мосты" Петербурга посвятили шоу 100-летию "Зенита"

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Сезон поющих мостов продлится до октября.

В  рамках фестиваля "Поющие мосты" состоялось специальное шоу, посвящённое столетию футбольного клуба "Зенит". Кульминацией праздника стало уникальное светомузыкальное представление на Дворцовом мосту, которое началось в 1:10.

Сотни зрителей собрались на Адмиралтейской и Дворцовой набережных, а также на прогулочных катерах, чтобы увидеть праздничное шоу. Особенным сюрпризом для болельщиков стала проекция архивных кадров из истории клуба на разведённые пролёты моста.

Ранее Piter.TV сообщал, что подготовка к празднованию Дня города началась в Петербурге.

Фото: 78.ru

Теги: сезон поющих мостов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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