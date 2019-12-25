Песков заявил о безответственности непривитых от COVID-19 россиян

Представитель Кремля напомнил, что не прошедший курс вакцинации человек подвергает опасности окружающих.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посчитал отказ от вакцинации против COVID-19 на фоне роста заболеваемости безответственным. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

Официальный представитель Кремля подчеркнул, в условиях пандемии крайне халатно не прививаться от болезни, так как не прошедший курс вакцинации человек подвергает опасности окружающих.

Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться, продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости. Это действительно безответственно - не делать прививку. Это убивает. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

По его словам, за период пандемии Россия наработала опыт по принятию мер реагирования на ухудшение эпидемиологической ситуации. Песков отметил, параллельно с оказанием помощи больным коронавирусом предстоит активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

Напомним, 14 сентября президент Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Песков подчеркнул, что ПЦР-тест российского лидера показал отрицательный результат. На время карантина глава государства вернулся к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса. Самоизоляция Путина завершилась 29 сентября.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков привиться от COVID-19 и вернуться к работе.

Фото: kremlin.ru