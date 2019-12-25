  1. Главная
Песков заявил, что украинская сторона не хочет переговоров
В Кремле считают, что Евросоюз находится в "военной истерике" и подталкивает Киев к продолжению конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о приостановке мирного урегулирования на Украине, обвинив Евросоюз в подталкивании киевского режима к продолжению конфликта. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Мы видим, что Евросоюз буквально находится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы", — констатировал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России 

Песков подчеркнул, что украинская сторона не проявляет готовности к переговорному процессу, а страны ЕС активно способствуют продолжению боевых действий. По словам пресс-секретаря, текущая ситуация не позволяет говорить о возможности возобновления мирных переговоров в ближайшее время.

Ранее Piter.TV сообщал, что Володин назвал планы ЕС по российским активам грабежом и пообещал ответ.

Фото: kremlin.ru

