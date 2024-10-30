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Песков заявил, что тренировка ядерных сил была плановой.

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В Москве оценили проводимые тренировки в глазах мирового сообщества.

Проведенная накануне тренировка российских стратегических ядерных сил являлось плановым мероприятием. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал военные учения. В Кремле пояснили, что другим странам власти направили необходимые уведомления о проводимых маневрах.

Это действительно одна из регулярных тренировок. Конечно, существует определенный механизм уведомления соответствующих стран о таких пусках.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал обвинения России со стороны Запада голословными.

Фото и видео: Telegram / Вести

Теги: военные учения, дмитрий песков, кремль, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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