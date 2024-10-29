В Кремле оценили попытку обвинить РФ в дезинформации о помощи властей США пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен".

Голословность постоянных обвинений в адрес российского руководства со стороны коллективного Запада заставляет относиться к ним с иронией. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал обвинения СМИ США в том, что РФ якобы распространяет ложные данные о последствиях ураганов.

На самом деле, вот эта вот завидная регулярность и многообразие этих обвинений, наверное, постепенно заставляют нас уже относиться к ним с иронией просто. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что американский телеканал CNN за неделю до президентских выборов в США, во "вмешательстве" в которые часто и бездоказательно власти Вашингтона обвиняют Москву, снова бездоказательно обвинил Россию, Китай и Кубу. Однако сейчас журналисты указали на "дезинформацию" общественности, связанной с деятельностью властей США по оказанию помощи пострадавшему местному населению от ураганов "Милтон" и "Хелен".

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