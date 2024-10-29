В Кремле заявили о намерении защищать имущественные интересы в Финляндии

Дмитрий Песков прокомментировал возможную конфискацию в стране ЕС.

Москва задействует все правовые механизмы для того, чтобы защитить собственные имущественные интересы, касающихся ареста объектов недвижимости РФ на территории Финляндии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Дополнительно чиновника из Кремля пресса попросила прокомментировать возможную конфискацию имущества страны по украинскому иску.

К сожалению, об этом не слышал. Я не располагаю информацией об этом, но, безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. Естественно, РФ будет защищать свои интересы, имущественные интересы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ.

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