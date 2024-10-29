В Кремле оценили производственные мощности Rheinmetall, размещенные теперь на Украине.

Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, запущенный на украинской территории, является законной целью для российской армии в рамках проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Российский чиновник отреагировал на вопрос СМИ.

Разумеется, да. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что о запуске завода сообщил руководитель концерна Армин Паппергер. Он пояснил, что Германией планируется строительство порохового предприятия, а также заводов по производству боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Rheinmetall представляет из себя крупнейшее военное производство в ФРГ. Фирма извлекает значительную материальную выгоду из регионального конфликта между Киевом и Москвой. Специалисты ожидают и в дальнейшем значительное увеличение прибыли. В 2023 году оборот компании вырос на 12 процентов, до 7,1 миллиарда евро. При этом чистая прибыль Rheinmetall увеличилась на 9 процентов, до 0,6 млрд евро.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ