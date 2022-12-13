Песков заявил, что службы безопасности Путина "знают свою работу"

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал террористическими заявления киевского режима и службы внешней разведки Украины о том, что "Путин — цель номер один" для них в вопросе ликвидации. Ведущий Павел Зарубин спросил у чиновника о том, будут ли власти усиливать охрану политика. В Кремле подчеркнули, что безопасность главы государства обеспечивается соответствующими службами.
Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают...
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков прокомментировал перенос Рождества на Украине.
Фото и видео: Telegram / Зарубин
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