Песков прокомментировал перенос Рождества на Украине

В Кремле рассказали о том, что на Украине может измениться государственный язык.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал безумием и вакханалией заявление о переносе Рождества на Украине. В интервью журналисту Павлу Зарубину. Также чиновник из Кремля прокомментировал общую ситуацию с Украинской православной церковью, которой управляют раскольники. В России предложили дождаться, когда на территории соседнего государства вместо украинского языка будет американский. Таким образом Дмитрий Песков сравнил ситуацию с молдавской, где государственным языком президент сделала румынский.

К сожалению. Я бы наверное так вот, знаете, если - ну это такие шутки через слезы, да - наверное давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык. Вот как у них соседние страны отказались от своего языка, вот давайте дождемся, когда у нас будет американский язык на Украине. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял постановление переходе на новый календарь. В результате Рождество в стране будет отмечаться 25 декабря.

Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе "Троица".

Фото и видео: Telegram / Зарубин