Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе "Троица"

Дмитрий Песков рассказал о судьбе работы Андрея Рублева.

Кремль будет выяснять у экспертов подробности, касающиеся возможности передачи иконы "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви, поскольку "тема очень серьезная". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами в Москве сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Такое заявление чиновник сделал в ответ на мнение специалистов о нестабильном состоянии культурной ценности, которое не позволяет вывести объект за пределы Третьяковской галереи.

Будем разговаривать с экспертами, проговаривать. Тема очень серьезная. И, конечно, будем выяснять детали... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 15 мая стало известно о решении главы государства передать икону "Святая Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Объект будет выставлен в Храме Христа Спасителя 5 июня - на православный праздник Троицы. Далее икона отправится на плановую реставрацию. Затем она перейдет в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Песков заверил, что российские военные и пограничники выполняют свою работу.

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