В Кремле рассказали о "нормальной работе" по предотвращению атак со стороны ВСУ на российские территории.

Российские военные и пограничники выполняют свою работу. Соответствующее заявление в рамках регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал новые попытки атаковать Белгородскую область со стороны Вооруженных сил Украины. Ранее об этом рассказал публично губернатор региона Вячеслав Гладков. В СМИ задали спикеру из Кремля вопрос о том,вызывает ли ситуация у Москвы опасения.

Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу...в рамках специальной военной операции ведется очень сложная, напряженная работа. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия делает выводы из возрастающей вовлеченности Запада в конфликт на Украине.

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