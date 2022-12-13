Песков: Россия делает выводы из возрастающей вовлеченности Запада в конфликт на Украине

В Кремле оценили диверсию в Белгородской области.

Россия делает соответствующие выводы, исходя из все большей вовлеченности стран коллективного Запада в украинский конфликт. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник отреагировал на сведения о том, что диверсанты от Вооруженных сил Украины, ранее вторглись на территорию Белгородской области на западной военной технике.

Больше техники поступает на вооружение ВСУ, киевского режима, не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в этот конфликт... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль не увидел в случае с обвиняемыми в шпионаже учеными тенденций работы в пользу Китая.

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