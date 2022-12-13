Кремль не увидел в случае с обвиняемыми в шпионаже учеными тенденций работы в пользу Китая

Дмитрий Песков рассказал об арестованных фигурантах расследования и работе спецслужб РФ.

В российской администрации при президенте Владимире Путине не видят в случае с обвиняемыми в шпионаже учеными никаких тенденций их работы в пользу Китая. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о существовании тенденции на то, что подозреваемые по статьям за государственную измену часто обвиняются в связях с Пекином. По мнению Пескова, российские спецслужб успешно выполняют свои функции по предотвращению нелегальной деятельности, оберегают государственную тайну и контролируют ситуацию с подозрением в измене Родине в отношении лиц, находящихся внутри страны.

Нет, здесь я не делал бы выводов о каких-то тенденциях...Они оберегают государственную тайну и контролируют ситуацию на предмет случаев, связанных с подозрениями в измене Родине. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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