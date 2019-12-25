Песков заявил, что при проведении "Алых парусов" учли рекомендации Роспотребнадзора

Сказалось ли проведение праздника на заболеваемости коронавирусом — станет понятно позже, сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проведение "Алых парусов" в Петербурге при нынешней эпидемиологической обстановке. По его словам, праздник организовали с учетом рекомендаций санитарных властей, передал "РБК".

Песков отметил, что каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций Роспотребнадзора конкретного региона и органа. По информации Кремля, такие рекомендации были сформированы и для Петербурга. Кроме того, на проведение крупных мероприятий "прямого запрета нет".

Узнать, ухудшили ли "Алые паруса" эпидобстановку, можно будет в течение двух недель из статистики.

Напомним, что 21 июня в Петербурге вступили в силу ограничения. На конгрессно-выставочные, торжественные, зрелищные и иные мероприятия численностью более 75 человек будут пускать только людей с отрицательным тестом на КОВИД, сделанным не более чем за три дня до мероприятия. При этом общее число посетителей на таких мероприятиях не должно превышать 500 человек. При проведении мероприятия люди должны быть в масках даже на улице. При этом, как узнал Piter.TV, праздник для медалистов Петербурга все же будет: вместо бала проведут концерт.

Фото: Piter.TV