Представитель Кремля назвал новые условия для масс-медиа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СМИ переживают процесс тотальной трансформации. Таким мнением чиновник поделился в рамках собственного выступления на онлайн-марафоне "Новое знание" в Москве. Спикер ответил на вопрос о том, является ли распространение фейк-ньюс в масс-медиа болезнью роста или признаком увядания прессы.

Это не рост, и не увядание. Нет больше просто газет, газета не может экономически существовать. Телеканал не может больше просто показывать телевизионную картинку, интернет-СМИ не может просто давать текст. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Эксперт объяснил молодежи, что для того, чтобы контент был просмотрен, СМИ приходится при его создании использовать симбиоз текста, фотографий, движущихся картинок, а также мультимедийности. Еще одним условием для современной прессы является условие того, что потребитель не получает информацию в строго определенное время, а потребляет контент тогда, когда ему удобно.

Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах.

Видео: Российское общество Знание