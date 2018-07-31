Представитель Кремля назвал "темную сторону" современных технологий.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах. Такое заявление спикер сделал в рамках онлайн-марафона "Новое знание". Чиновник объяснил, что "темной стороной" прогресса является использование таких двойников во время проведения избирательных кампаний.

Разные цифровые двойники - это, конечно, очень плохо. Это манипулирование общественным сознанием, это скорее такой злонамеренный популизм, это гораздо легче, особенно в политике, чем говорить то, что ты реально можешь сделать. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Эксперт пояснил участникам мероприятия, что легко заниматься дешевым популизмом за счет развития новых технологий. Он призвал отделять такие преступления, так как они относятся к категории фейковых данных.

Песков призвал молодежь перепроверять новости.

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