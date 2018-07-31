Представитель Кремля оценил влияние дипфейков и синтезированного голоса на отношения между странами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об опасности дипфейков. Ранее чиновник призвал молодежь бороться с фейковыми новостями. Следующей проблемой современного общества он назвал дипфейки. Они вызовут проблемы, если новые технологии окажутся в руках злоумышленников. Уже сейчас требуются усилия для того, чтобы отличить реальность от вымысла. С таким посланием спикер выступил в рамках онлайн-марафона "Новое знание" в Москве.

Дипфейк - это шикарная штука, когда компьютер, вы знаете, что я вот здесь весь состою из нолей и единиц, меня там нет, но это я. И из нолей и единиц можно вместо меня туда, вместо моей головы вставить любую другую голову. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник также напомнил, что компьютер способен записать любым голосом речь. Например, в будущем студенты смогут слушать лекции, которые будет вести сам Эйнштейн или другие известные ученые. Песков заметил, что даже в условиях одной отдельно взятой страны технологии в руках "плохих ребят" могут наделать вреда и сказаться на межгосударственных отношениях. Для противодействия фейкам специалисты работают над разработкой программ по определению дипфейков, по отличию синтезированного голоса от несинтезированного.

Песков заявил о нормальной реальной силе у России.

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