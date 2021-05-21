Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о нормальной реальной силе у России. Такое заявление чиновник сделал на просветительском онлайн-марафоне общества "Знание". Представитель администрации президента Владимира Путина заметил, что чиновникам еще следует поработать над "мягкой силой".
У нас с реальной силой все нормально, но это этот бронепоезд у нас, как вы знаете, стоит на запасном пути - и не дай бог его оттуда выгонять. потенциал у нас очень глубокий.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина
Также спикер рассказал участникам мероприятия о том, что хотя РФ имеет и не самый распространенный язык, страна обладает богатейшей культурой. Он призвал нести Россию в мир. Особенно это важно в условиях конфронтации, которая сейчас затрагивает все межгосударственные организации. Песков уверен, что несмотря на "склоки", русский язык и культуру любят и ценят по всему миру, а спортивными достижениями восхищаются.
Песков заявил, что вопрос о переносе ПМЭФ не рассматривается.
Видео: Российское общество Знание
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