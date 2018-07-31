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Песков призвал молодежь перепроверять новости

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Представитель Кремля дал советы при работе с новостными сообщениями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал молодежь перепроверять новости. Об этом чиновник заявил на онлайн-марафоне "Новое знание", проводимого в Москве. Спикер объяснил участникам мероприятия, что в современных условиях следует соблюдать цифровую гигиену.

Что же делать, спросите вы, как бороться с фейкньюс? Знанием, настырностью, нежеланием и неготовностью воспринимать все за правду, будьте пытливыми, проверяйте любую информацию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

В Кремле призвали граждан перепроверять информацию во вторых и третьих источниках. Он считает, что для этого необходимо понять для чего была создана новость и на какую аудиторию она ориентирована, а также, для кого будет выгодно распространять соответствующую информацию.

Песков рассказал об опасности дипфейков.

Видео: Российское общество Знание

Теги: дмитрий песков, кремль, новое знание, фейк-ньюс
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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