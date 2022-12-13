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Песков заявил, что НАТО посягает на безопасность России

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В Кремле напомнили о важности выполнения задач СВО.

Москва имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее национальную безопасность.  Соответствующее мнение в рамках регулярного телефонного брифинга с журналистами высказал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник уверен в том, что военный блок продолжает втягивать Украину в региональный конфликт, что лишь подтверждает правильность решения главы государства о начале проведения специальной военной операции. В Кремле заметили, что властям страны важно обеспечить безопасность.

Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны. Об этом и об этой потенциальной угрозе наш президент говорил еще задолго до начала СВО.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: гарантии безопасности, дмитрий песков, кремль, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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