В Кремле напомнили о важности выполнения задач СВО.

Москва имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее национальную безопасность. Соответствующее мнение в рамках регулярного телефонного брифинга с журналистами высказал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник уверен в том, что военный блок продолжает втягивать Украину в региональный конфликт, что лишь подтверждает правильность решения главы государства о начале проведения специальной военной операции. В Кремле заметили, что властям страны важно обеспечить безопасность.

Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны. Об этом и об этой потенциальной угрозе наш президент говорил еще задолго до начала СВО. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле пообещали ответные меры на действия Киева против посольства России.

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