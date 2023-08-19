В Кремле прокомментировал неустойку, которая должна выплатить компания российским СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о штрафе Google в 2 ундециллиона рублей, заявил, что эта цифра исполнена символизма и лучшее, что может сделать компания, исправить ситуацию. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 31 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал денежную сумму, которую требуют российские телеканалы у Google.

Она конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести, но скорее она исполнена символизмом. Собственно, эти требования, они как раз просто демонстрируют суть претензии наших каналов к Google. Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле заметили, что требования призваны обратить внимание руководства Google на проблему и исправить ситуацию. Известно, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к компании из-за блокировки их аккаунтов на YouTube-сервисе уже возросла до 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями). Судебная инстанция обязала компанию восстановить доступ к СМИ. Пока этого не будет сделано, неустойка ежедневно увеличивается.

Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронте, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ