В Кремле оценили стремление ВСУ получить от Запада Tomahawk.

Киевский режим сильно нервничает из-за ситуации в поле боя, складывающейся не в пользу Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 31 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник указал СМИ на причины, по которым Владимир Зеленский ранее упоминал о том, что страна хотела бы получить со стороны Вашингтона дальнобойные ракеты Tomahawk.

На фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность. Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что американское издание The New York Times со ссылкой на местных чиновников сообщила читателям о том, что пункт так называемого "плана победы" Владимира Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который политик не представил публично, в реальности подразумевал просьбу о передаче для ВСУ ракет большой дальности "Томагавк".

Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о запрете хиджабов в школах.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ