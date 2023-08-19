Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о запрете хиджабов в школах

В Москве считают, что решение должны принимать власти в регионах.

Вопрос о хиджабах в школах находится в компетенции у региональных властей, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал решение властей во Владимирской области запрети ть ношение религиозной одежды в учебных заведениях. Такое постановление вызвало резкую критику со стороны чеченских коллег.

Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участие. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что министерство образования и молодежной политики по Владимирской дополнило типовые требования к одежде обучающихся. В документе появился пункт о запрете хиджабов, никабов и прочих религиозных элементов, которые демонстрируют принадлежность к вере учеников. Приказ от 22 октября опубликован на официальном портале правовой информации в регионе.

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