Песков: Россия планирует приглашать иностранных лидеров на 80-летие Победы

По его словам, в Москве будут рады видеть всех, кто приедет на празднование.

Россия планирует приглашать иностранных лидеров на 80-летие Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москву пригласят многих глав государств и будут рады видеть всех, кто приедет на празднование. Он также подчеркнул, что Кремль будет информировать, кого из лидеров иностранных государств пригласят на парад. Отметим, что 80-летие Победы будут отмечать 9 мая 2025 года.

Ранее Песков заявил, что Москва не вмешивается в "европейские разборки", возникшие из-за слов Орбана.

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