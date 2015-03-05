Песков: Россия планирует приглашать иностранных лидеров на 80-летие Победы

Россия планирует приглашать иностранных лидеров на 80-летие Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москву пригласят многих глав государств и будут рады видеть всех, кто приедет на празднование. Он также подчеркнул, что Кремль будет информировать, кого из лидеров иностранных государств пригласят на парад. Отметим, что 80-летие Победы будут отмечать 9 мая 2025 года.
Ранее Песков заявил, что Москва не вмешивается в "европейские разборки", возникшие из-за слов Орбана.
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