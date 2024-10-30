В Кремле прокомментировали позицию правительства Венгрии к "заговору" ЕС против страны.

Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела стран Европейского союза, однако властям больше импонирует та внешнеполитическая линия, которую проводит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал слова иностранного политика о том, что в коллективном Брюсселе созрел заговор против будапешта с целью смены национального правительства.

Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии, это действительно так. Но мы, конечно, совершенно не собираемся вмешиваться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал фейком публикацию Financial Times, в которой говорится, что Россия и Украина начали переговоры.

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