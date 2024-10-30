Песков назвал фейком публикацию Financial Times, в которой говорится, что Россия и Украина начали переговоры

В Кремле оценили иностранную статью относительно энергобезопасности Украины.

Даже мировые солидные издания, такие как Financial Times, не гнушаются делать вбросы для собственной аудитории. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал материал иностранной газеты о якобы ведущихся с Москвой переговорах о прекращении ударов по энергетическим объектам, находящимся на украинской территории. По словам чиновника, подобные утверждения не имеют никакого отношения к реальному положению дел.

Сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что тренировка ядерных сил была плановой.

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