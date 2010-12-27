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Песков заверил в реализации "Северного потока-2" вопреки санкциям
Сегодня, 15:06
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lesjasap

Песков заверил в реализации "Северного потока-2" вопреки санкциям

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Сроки завершения работ немного сдвинутся.

Дмитрий Песков заверил в реализации "Северного потока — 2" вопреки санкциям. Однако вопрос об ограничениях в отношении компании Allseas он назвал непубличным. Ранее швейцарская компания отказалась от дальнейшего строительства трубопровода из-за санкций США.

Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными...Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства

прокомментировал пресс-секретарь президента РФ

Сейчас невозможно оценить сроки ввода объекта в эксплуатацию. Однако ранее российские и европейские партнеры неоднократно говорили, что газопровод начнет работу в 2020 году. Конкретную дату завершения строительства чиновники назвать не могут. По мнению Пескова, санкции идут вразрез с международными нормами права. Вывод кораблей Allseas увеличит срок работ, но не остановит реализацию проекта. Россия имеет необходимые мощности, чтобы закончить создание газопровода.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин рассказал, сколько может простоять Крымский мост.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: дмитрий песков, кремль, санкции, северный поток-2, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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