Сроки завершения работ немного сдвинутся.

Дмитрий Песков заверил в реализации "Северного потока — 2" вопреки санкциям. Однако вопрос об ограничениях в отношении компании Allseas он назвал непубличным. Ранее швейцарская компания отказалась от дальнейшего строительства трубопровода из-за санкций США.

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Сейчас невозможно оценить сроки ввода объекта в эксплуатацию. Однако ранее российские и европейские партнеры неоднократно говорили, что газопровод начнет работу в 2020 году. Конкретную дату завершения строительства чиновники назвать не могут. По мнению Пескова, санкции идут вразрез с международными нормами права. Вывод кораблей Allseas увеличит срок работ, но не остановит реализацию проекта. Россия имеет необходимые мощности, чтобы закончить создание газопровода.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин рассказал, сколько может простоять Крымский мост.

Фото: Piter.tv

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