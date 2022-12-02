Песков высказался о танцах американцев и англичан под "Катюшу" на ЧМ в Катаре

В Кремле отметили, что российскую культуру невозможно "отменить".

Официальный представитель российской администрации при президенте РФ Владимире Путине Дмитрий Песков высказался о танцах американцев и англичан под "Катюшу" на Чемпоинате мира по футболу в Катаре. Чиновник пояснил, что несмотря на то, хочет Запад или нет, российская культура все равно является частью мировой культуры, как бы некоторые государства не пытались ее отменить.

России нет на чемпионате мира. Давайте называть вещи своими именами. Но российская культура в разных её проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел её отменить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что организаторы турнира устроили выступления различных музыкальных коллективов перед началом матча на территории стадиона "Аль-Джануб" в городе Аль-Вакра. Арабские исполнители исполнили несколько российских песен. В частности, речь идет о "Калинке-малинке" и "Катюше". Эта ситуация вызвала большой ажиотаж среди сербских болельщиков.

Песков сообщил, что встречи Путина с добровольцами пока в планах нет.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт