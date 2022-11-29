Песков сообщил, что встречи Путина с добровольцами пока в планах нет

В Кремле заметили, что подобных планов у президента сейчас нет.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков сообщил в ходе телефонного брифинга с журналистами о том, что встречи главы государства с добровольцами специальной военной операции на текущий момент в графике лидера РФ нет. В Кремле добавили, что политик ранее встречался с матерями военнослужащих, которые находятся на службе и принимают участие в СВО на Украине. В частности, некоторые из их сыновей были ранены или погибли.

Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти