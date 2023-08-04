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Песков усомнился, что внешнее вмешательство в ситуацию в Нигере поможет урегулированию

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В Кремле оценили си туацию в африканской стране.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков усомнился в том, что силовое вмешательство нерегиональных стран, в том числе и американцев, будет способствовать улучшению обстановки в Нигере. Соответствующее заявление пресс-секретарь Кремля сделал в ходе выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге от 4 августа.

Что касается нас:разумеется, мы обеспокоены той напряженностью, которая возникает сейчас в регионе, мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение этой ситуации в конституционное русло, без какого-либо ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что свергнутый вооруженными мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в ночь на пятницу в газете The Washington Post, попросил у властей США и международного сообщества помочь ему в восстановлении конституционного порядка. Глава государства  отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов.

Песков раскрыл формат участия России в саммите БРИКС.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: the washington post, африка, дмитрий песков, кремль, мохамед базум, нигер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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