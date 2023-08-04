Песков усомнился, что внешнее вмешательство в ситуацию в Нигере поможет урегулированию

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков усомнился в том, что силовое вмешательство нерегиональных стран, в том числе и американцев, будет способствовать улучшению обстановки в Нигере. Соответствующее заявление пресс-секретарь Кремля сделал в ходе выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге от 4 августа.
Что касается нас:разумеется, мы обеспокоены той напряженностью, которая возникает сейчас в регионе, мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение этой ситуации в конституционное русло, без какого-либо ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что свергнутый вооруженными мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в ночь на пятницу в газете The Washington Post, попросил у властей США и международного сообщества помочь ему в восстановлении конституционного порядка. Глава государства отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов.
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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