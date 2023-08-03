Песков раскрыл формат участия России в саммите БРИКС

В Кремле рассказали о полноценном участии страны на данном мероприятии.

Москва будет принимать полноценное участие в саммите БРИКС, а российский министр по иностранным делам Сергей Лавров будет работать непосредственно на площадке форума. В это время глава государства Владимир Путин примет участие в международном мероприятии при помощи формата видеоконференции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ от 3 августа сделал официальный представитель администрации в Кремле Дмитрий Песков. Чиновник ответил на вопрос от "РИА Новостей".

Мы не можем говорить за премьер-министра Индии, но а что касается президента Путина - он имеет в виду принять участие посредством видеоконференции, на месте будет работать Лавров. Поэтому мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путин и Эрдоган условились в ближайшее время определить место и сроки встречи.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости