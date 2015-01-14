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Песков: украинский закон о запрете УПЦ является нападением на христианство

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В Кремле напомнили о законе, одобренном Верховной Радой и Владимиром Зеленским.

В Кремле назвали закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата "неприкрытым нападением" на христианство и свободу людей на вероисповедание. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 августа сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедования, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чинованик из Москвы добавил, что эти упражнения киевского режима по законотворчеству, очевидно, порицаются практически во всех странах планеты. Дмитрий Песков напомнил СМИ о том, что подобные заявления уже были сделаны в Ватикане. Святой престол говорил об этом как о совершенно недопустимой практике.

Песков: ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляции.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, право на вероисповедание, упц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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