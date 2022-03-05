Песков: удары Израиля по Сирии не способствуют стабилизации обстановки

В Кремле прокомментировали действия ЦАХАЛа в регионе.

.Действия армии еврейского государства на сирийской территории вряд ли способствуют стабилизации обстановки в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля ответил на вопрос СМИ о том, как Москва относится к действиям ЦАХАЛ в Сирии.

Нанесение ударов, действия в районе Голанских высот, в районе буферной зоны, скажем так, они вряд ли способствуют стабилизации обстановки в итак дестабилизированной Сирии. Это однозначно можно сказать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что местная сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила читателям о передвижениях израильской армии в южной части провинции Дамаск, ближе к государственной границе с Ливаном. В понедельник, 9 декабря, израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях этого государства. По заявлению армии Израиля, в общей сложности было нанесено 250 воздушных ударов.

Песков: РФ в свое время выполнила свою миссию в Сирии.

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