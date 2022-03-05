В Кремле рассказали о работе администрации при Башаре Асаде.

Москва после 2015 года помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию на территории этого государства, дальше дело было за местным национальным правительством. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что кабинет министров при президенте Башаре Асаде работал над развитием своей страны. В Кремле уточнили, что, к сожалению, ход событий привел к той ситуации, которую мир наблюдает сейчас. Власти в России будут исходить из реалий, которые фиксируются на земле.

Россия помогла САР в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации после того, как эта ситуация угрожала всему региону. И потратила для этого очень много усилий. Тогда Россия выполнила свою миссию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ