Москва оценила возможность введения США новых ограничений по экспорту энергоресурсов.

Уходящая администрация американского лидера Джо Байдена будет пытаться оставить после себя тяжелое наследство преемникам в Белом доме в плане напряженности в отношениях с Россией. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля оценил материал новостного агентства Блумберг, который со ссылкой на собственные источники написало читателям о том, что Вашингтон обсуждает введение более широкого санкционного давления в отношении экспорта нефти, поступающей из РФ.

Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. И очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом - мы с вами увидим вместе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль не располагает информацией о публичной казни двоюродного брата Асада в Сирии.

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