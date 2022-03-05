Кремль не располагает информацией о публичной казни двоюродного брата Асада в Сирии

Дмитрий Песков оценил сообщение от Alkhali24.

Москва не располагает информацией о публичной казни двоюродного брата Асада в Сирии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 декабря сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля ответил на вопрос СМИ о произошедшей в стране Ближнего Востока трагедии с родственником Башара Асада. Напомним, что ранее местный информационный источник Alkhali24 сообщил читателям о том, что оппозиция якобы казнила двоюродного брата президента Сирии Асада Сулеймана.

Мы не располагаем информацией. Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии... Будем дальше очень внимательно смотреть, конечно же, и исходить из тех реалий, которые складываются на земле. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ