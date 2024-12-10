Песков: GigaChat помогает анализировать поступающие на прямую линию обращения

В Кремле рассказали о работе над изучением обращений граждан, отправленных на прямую линию с Владимиром Путиным.

GigaChat помогает анализировать поступающие на прямую линию российскому президенту Владимиру Путину обращения от граждан. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 декабря сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что сейчас ведется напряженная работа с привлечением Общероссийского народного фронта, а также технологических возможностей Сбера.

Очень интересный анализ... наши специалисты работают не покладая рук круглосуточно. С привлечением ОНФ работа ведется очень напряженная. "Ростелеком" обеспечивает инфраструктуру. И, конечно, задействуем искусственный интеллект... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч.

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