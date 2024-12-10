Песков: количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч

В Москве рассказали о работе по приему обращений от россиян.

В Кремле рассказали о том, что на данный момент принято уже более 300 тысяч обращений на прямую линию с главой государства Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Дмитрий Песков Чиновник уточнил, что говорит об обращениях, поступивших по всем каналам. Лидер страны уже сейчас получает от руководителей профильных структур доклады о содержании поступающих обращений граждан. Эксперты составили представление о десятке ключевых проблем, которые интересуют население.

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