Песков: РФ и Абхазия продолжат обсуждать инвестсоглашение и соцвыплаты

В Кремле рассказали о контактах с иностранными партнерами в республике.

Москва и Сухум продолжат обсуждение всех имеющихся тем, среди которых указано соглашение об инвестиционных проектах и социальное обеспечение жителей Абхазии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Речь идет об обсуждении межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии. Таким образом чиновник в Кремле отреагировал на вопрос СМИ о том, как власти страны ответят на просьбу возобновить социальные выплаты в Абхазии, а также принимает ли во внимание руководство отказ республики ратифицировать инвестиционное соглашение.

Тема этого документа, реакция абхазского парламента на этот документ и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: контактов с командой Трампа у России не было.

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