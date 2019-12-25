Песков: трудности с получением QR-кодов скоро устранят

Точных сроков он не назвал, но обещал, что все исправят в течение нескольких дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудности, которые возникли у москвичей с получениями QR-кодов, будут устранены в течение нескольких дней. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, наверное, не должным образом <…> Но у меня нет сомнения, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

По его словам, в настоящее время российская столица является одним из самых передовых городов планеты по цифровизации, поэтому возникшие трудности будут решены в скором времени.

Напомним, начиная с 28 июня заведения общепита Москвы имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения. Подтверждать отрицательный статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Кроме того, в столице РФ вступил в силу временный запрет на проведение различного рода массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Ранее мы сообщали, что власти Москвы могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли.

Фото: Российское общество Знание