Песков: Путин всегда будет уважать президента США

В Кремле оценили позицию президента РФ о коллеге Джо Байдене.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда будет уважать американского президента. Чиновник заметил, что не сомневается в этом. С таким заявлением пресс-секретарь президент РФ выступил во время эфира на Первом канале.

Путин очень реалистично на все это смотрит, он всегда уважителен в отношениях, и я не сомневаюсь, что это уважение к президенту США будет присутствовать всегда в диалоге. Дмитрий Песков, представитель Кремля

Чиновник также оценил поведение Джо Байдена во время его переговоров с российским коллегой в Женеве, которые состоялись 16 июня. Песков заметил, что глава Белого дома не пытался проявить менторство, так как разговаривать с главой РФ в таком тоне невозможно. При этом Владимир Путин дает очень четкие и однозначные ответы о недопустимости подобной риторики. В Москве не считают, что главы государств говорили друг с другом в унисон, но при этом сторонам удалось провести конструктивный диалог.

Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию тщательно изучат.

Фото: Российское общество Знание