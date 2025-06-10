В Кремле напомнили о недавнем соглашении, достигнутом между РФ и Украиной в Стамбуле.

В Москве заметили, что российская сторона уже несколько дней находится на государственной границе с киевским режимом для того, чтобы передать тела погибших солдат из Вооруженных сил Украины.мы Соответствующее заявление от 10 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Здесь факт один непреложный, что мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами, о которых вы упомянули, для передачи украинской стороне. Вот это факт, который видят и знают все. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский ранее указал, что Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, а также обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Чиновник был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ, так как несмотря на стамбульское соглашение, киевский режим не явился к обозначенному месту предполагаемого обмена, хотя и знала заранее о дате мероприятия.

Песков: укрепление рубля выгодно не всем отраслям, но говорит о стабильности.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости