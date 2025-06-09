В Москве оценили выводы Bank of America об устойчивости российской валюты.

Несколько российских экономических отраслей несут издержки в связи с укреплением курса рубля, однако такая динамика для национальной валюты выгодна другим сегментам системы и в целом говорит о стабильности и прочности существующей в стране системы. Соответствующее заявление от 9 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле прокомментировали недавние выводы Bank of America о том, что рубль увеличился более чем на 40 процентов по отношению к американскому доллару и стал самой успешной валютой в текущем году.

Валюта укрепляется, для определенных сегментов экономики это хорошо, для каких-то сегментов экономики - экспортоориентированных - есть определенные издержки в этой связи, но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

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