В Москве оценили слова генсека Марка Рютте о вероятном наращивании ПВО альянса на 400 процентов.

Североатлантический военный альянс сбросил маску и прямо показывает себя инструментом агрессии и конфронтации. Соответствующее заявление от 9 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал обсуждаемое генеральным секретарем Марком Рютте и странами-членами блока увеличение возможностей противовоздушной обороны на 400 процентов.

Это не инструмент поддержания стабильности и безопасности на континенте. Это инструмент, созданный для конфронтации и сохранявший до сих пор завуалированно свою сущность. Сейчас он свою сущность показывает наяву Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В Москве заметили, что также наша страна оставляет за собой свободу действий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Российское руководство может воспользоваться системой по необходимости.

Песков: Трамп может иметь свою точку зрения на ситуацию на Украине.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ