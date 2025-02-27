В Кремле оценили вероятность "территориальных уступок" Украине.

Территории Донбасса и Новороссии теперь являются неотъемлемой частью России. Соответствующее заявление заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Москвы прокомментировал ситуацию с тем, что Вашингтон и Киев якобы могут попросить от Кремля пойти на "территориральные уступки" в отношении Донецкой Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Те территории, которые стали субъектами РФ, которые записаны в конституции нашей страны, они являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Торговые войны между ЕС и США не могут оказать влияния на Россию.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости